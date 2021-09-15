Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi Erzurum-Bayburt karayolunda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ki duvara çarparak durabildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

ERZURUM - Erzurum-Bayburt karayolunda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ki duvara çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza Erzurum-Bayburt karayolu Kop Dağı eteklerinde meydana geldi. Salim Topyay idaresinde seyreden 69 AK 919 plakalı minibüs Pırnakaban mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra yol kenarında duvara çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada minibüs şoförü ve bir yolcu hafif yararlandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Aşkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Son Dakika Haberleri
Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

 Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Bensu Soral Özge Özpirinçci
Spor Diego Okan Buruk Nihat Özdemir Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 23:14:50. #1.17#