Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:38

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.



5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 13'üncü duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.



Duruşmaya, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti.



Mağdurlar ve yakınları ise yaklaşık 5 saat süren duruşmada yaşadıkları çeşitli sıkıntıları anlattı.

Avukatlar da önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Arslan'ın çelişkili ifade verdiğini ve canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile ilişkisinin bulunduğu ileri sürerek, Arslan hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın tamamlanarak ek iddianame ile dosyaya dahil edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek, Arslan'ın olay günü canlı bomba Alagöz ile bağlantılarının araştırılmasına, Alagöz'ün telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesi ve olay günü kimlerle görüştüğünün belirlenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

İddianameden



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA