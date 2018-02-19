Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kilis'te yaşayan bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatına destek gösterisi yaptı.

Kentin farklı noktalarında araçlarıyla konvoy yapan Suriyeliler, daha sonra Cumhuriyet Meydanında buluştu. Burada ellerine Türk Bayraklarıyla Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) simgeleyen bayrakları alan Suriyeliler, zeytin dallarını da sallayarak Mehmetçik için sevgi gösterisinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ı lanetleyen slogan atan Suriyeliler, Türkçe, Arapça ve Kürtçe yazılarla Türkiye'ye teşekkür eden, terör örgütlerini kınayan pankartlar açtı. Alanda bulunan bazı çocukların da ellerinde PKK-PYD-IŞID, 'Siz babam, annemi öldürdünüz' 'Türkiye bunu sizin yanınıza koymaz' 'Zeytin Dalı Operasyonuna evet' yazılı pankart tuttukları görüldü.

Grup adına konuşma yapan Mustafa Ebu Ahmed, Türk ordusunun ÖSO güçleriyle omuz omuza Suriye'yi temizlemeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'ye yaptıkları için minnettar olduklarını ifade eden Ahmed, "Biz TSK'daki kardeşlerimizi terör orgütü DEAŞ'a karşı destekledik, şimdi de terör örgütü PYD'ye karşı destekliyoruz. Biz Arap, Kürt, Hristiyan veya Türkmeniz. Biz ortak noktamız insanlık, biz insanlığı benimsiyoruz, ırkçılığı değil." diye konuştu.

Suriyeliler, bir süre daha gösterilerine devam ettikten sonra olaysız dağıldı.