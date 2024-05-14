Fenerbahçe BAŞKANLIK seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kongre tarihi ne zaman?

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe BAŞKANLIK seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kongre tarihi ne zaman?

FENERBAHÇE SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410'dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi için iki aday var. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak.