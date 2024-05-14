ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama linki var mı?

Çaykur işçi alımı kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Belli kadrolarda yapılacak olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çaykur kura çekimi sonrası isim isim liste duyurulacak. ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama linki var mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapıldı.

ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak şartları aranır.

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