Balıkesir'de öldürülen kurye kim, genç kuryeyi kim öldürdü?

Balıkesir'de kuryelik yaparken bıçaklı saldırıya kurban giden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın, öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Akman'ın, çalıştığı restorana gelen siparişi teslim ettikten sonra E.Ö. isimli şahıs tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandığı an saniye saniye kameraya yansıdı. Akman'ın aldığı bıçak darbeleriyle bir süre sonra yere düştüğü de görüldü. Balıkesir'de öldürülen kurye kim, genç kuryeyi kim öldürdü?

BALIKESİR'DE ÖLDÜRÜLEN KURYE KİM?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden, harçlığını çıkarmak için motokuryelik yapan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman cinayetinde kan donduran kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet anına ait görüntüler vahşetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Cinayet anına ait görüntülerde, sipariş götürdüğü evden inen Akman'ı, sokakta 17 yaşındaki E.Ö.'nün karşıladığı görüldü. E.Ö'nün, Akman'ı yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Motokurye Akman'ın, aldığı bıçak darbeleri sonucu bir süre sendeleyerek yürüdüğü ve ardından ise motosikletinin yanına gelip düştüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.