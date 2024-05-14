Balıkesir'de kurye öğrencinin öldürülme anları kamerada
Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, çalıştığı restorana gelen siparişi teslim ettikten sonra E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisinin öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.
Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler kameraya takıldı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı. - BALIKESİR