Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410'dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi için iki aday var. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı
500

Yorumlar (2)

Baba Can:

Buyuk Baskan Aziz Yildirim gesin

21
3
yanıtYanıtla
Kagan Toprak:

Ali koc kalmali.

0
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title