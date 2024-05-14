Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Mehmed: Fetihler Sultanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye! Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.