Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede
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Menemen, Suriye, Güncel

Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

09.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:49
Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde aileyi tanıdığını, işsiz olduğunu, paraya ihtiyacı bulunduğu için cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, kuyumcuya iki altın yüzük sattığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelinin, ikinci el telefon alım satımı yapılan iş yerindeki görüntüleri de ortaya çıktı.

Kayıtlarda öldürülen kadına ait cep telefonunu sattığı iddia edilen zanlının, iş yerinde beklemesi ve kasaya doğru ilerlemesi yer alıyor.

Olay

Menemen'de 4 Şubat'ta komşuları, polise evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu.

Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Y.M. (30) üzerinde yoğunlaşan ekipler, ifadesinde çelişkiler bulunan zanlıyı 6 Mart'ta gözaltına almış, şüphelinin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Zanlının çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

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