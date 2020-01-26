Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam"
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Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam"

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı.

26.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:05
Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş:

'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam". dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam"
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