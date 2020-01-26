: Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: "O çocuğu asla unutamam"

26.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:05

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam". dedi.

Kaynak: AA

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