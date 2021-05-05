Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, taşlardan tepsi yaparak ailesini geçindiriyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, taşlardan tepsi yaparak ailesini geçindiriyor.

Yaşadığı alandaki dağlık bölgeye kurduğu atölyede çeşitli ebatlarla tepsi üreten 7 çocuk babası Abdülvahit Gıbeyş (59), bu işe komşusundan gördüğü taş tepsiyle başladığını söyledi. Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını anlatan Gıbeyş, "Yürüyerek Yayladağı ilçesine geldik, 20 gün orada kaldık, sonra Altınözü ilçesine gelip kampta kaldık. Benim asıl mesleğim kalıpçılık. Burada pek kalıpçılıktan geçimimi sağlayamadım. Türk komşumu ziyaretim sırasında taş tepsiyi gördüm ve komşuma 'Bu taş ne' dedim, o da taş tepsi dedi. Komşum bana 'Sen bu taş tepsiden yapamaz mısın, burada komşular aynısından istiyorlar' dedi. Ben de 'Yaparım' dedim ve yapmaya başladım. O günden sonra taş tepsi yapmak işim oldu. Her geçen gün daha da geliştirmeye başladım. Elhamdülillah mesleğimiz oldu, taş tepsilerle geçimimi sağlıyorum" dedi.

Ailesine bu işi yaparak baktığını söyleyen Gıbeyş, "7 çocuğum var. 3 kızım ve 1 oğlum evli, diğer 3 çocuğum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Çocuklarımda çalışıyor, hep birlikte geçiniyoruz. Kış aylarında ortalama 400 - 500 lira kazanıyorum. Müşteri hangi taş şeklini isterse ona göre yapıyorum. Yazın ise insanların gelmesiyle işler daha çok hareketleniyor, daha çok sipariş alıyorum. Özellikle Almanya'dan gelen turistler taşları satın alıyor. Yaz aylarında ortalama 1000 lira ve üzerinde kazanıyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı