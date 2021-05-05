Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor

Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, taşlardan tepsi yaparak ailesini geçindiriyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, taşlardan tepsi yaparak ailesini geçindiriyor.

Yaşadığı alandaki dağlık bölgeye kurduğu atölyede çeşitli ebatlarla tepsi üreten 7 çocuk babası Abdülvahit Gıbeyş (59), bu işe komşusundan gördüğü taş tepsiyle başladığını söyledi. Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını anlatan Gıbeyş, "Yürüyerek Yayladağı ilçesine geldik, 20 gün orada kaldık, sonra Altınözü ilçesine gelip kampta kaldık. Benim asıl mesleğim kalıpçılık. Burada pek kalıpçılıktan geçimimi sağlayamadım. Türk komşumu ziyaretim sırasında taş tepsiyi gördüm ve komşuma 'Bu taş ne' dedim, o da taş tepsi dedi. Komşum bana 'Sen bu taş tepsiden yapamaz mısın, burada komşular aynısından istiyorlar' dedi. Ben de 'Yaparım' dedim ve yapmaya başladım. O günden sonra taş tepsi yapmak işim oldu. Her geçen gün daha da geliştirmeye başladım. Elhamdülillah mesleğimiz oldu, taş tepsilerle geçimimi sağlıyorum" dedi.

Ailesine bu işi yaparak baktığını söyleyen Gıbeyş, "7 çocuğum var. 3 kızım ve 1 oğlum evli, diğer 3 çocuğum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Çocuklarımda çalışıyor, hep birlikte geçiniyoruz. Kış aylarında ortalama 400 - 500 lira kazanıyorum. Müşteri hangi taş şeklini isterse ona göre yapıyorum. Yazın ise insanların gelmesiyle işler daha çok hareketleniyor, daha çok sipariş alıyorum. Özellikle Almanya'dan gelen turistler taşları satın alıyor. Yaz aylarında ortalama 1000 lira ve üzerinde kazanıyorum" diye konuştu. - HATAY

Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor
Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:53:22. #1.16#

title