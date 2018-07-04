Suriye Sınırını Geçmeye Çalışan Terörist Yakalandı

Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu 1 terörist yakalandı. Teröristin üzerinde teçhizat bulunmadığı ifade edilirken, gözaltına alınan teröristle ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)