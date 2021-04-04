Suriye sınırındaki öğrenciler "EBA Mobil Destek Aracı" sayesinde eğitimini aksatmadan sürdürüyor

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Suriye sınırındaki Kilis'te bilgisayarı ve internet erişimi olmayan öğrenciler, "EBA Mobil Destek Aracı" sayesinde uzaktan eğitimi sürdürüyor.

Suriye sınırındaki Kilis'te bilgisayarı ve internet erişimi olmayan öğrenciler, "EBA Mobil Destek Aracı" sayesinde uzaktan eğitimi sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanamayan öğrenciler için oluşturulan "EBA Mobil Destek Aracı", 80 köyde öğrencileri eğitimle buluşturuyor.

Başta Suriye sınırındaki köy okullarını mobil araçla gezen öğretmenler, kurulan bilgisayar ve internet bağlantısı ile hem öğrencilerin eğitimlerini almalarını hem de teknolojik imkanlardan yararlanmalarını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, Kilis'te 23 EBA destek noktası ve bir gezici minibüs ile imkanları kısıtlı öğrencilere hizmet verdiklerini söyledi.

Belirli bir program dahilinde köy okullarını EBA Mobil Destek Aracı ile ziyaret ederek öğrencileri eğitimle buluşturduklarını anlatan Akkurt, "Buradaki amaç özellikle eğitim ortamlarından uzak kalan kırsal kesimdeki öğrencilerimizin eğitime erişimlerini sağlamak. İnternet problemi, erişimle ilgili sıkıntılı olan okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bir gün boyunca EBA Mobil Destek Aracımız burada kalıyor. Hem internet bağlantısı hem de bilgisayarlarımızla öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gideren bir süreç oluyor." diye konuştu.

Yaklaşık 80 köyde uzaktan eğitime devam eden öğrencilere hizmet verdiklerini dile getiren Akkurt, "Gezici araç öncelik sırasına göre öğrencilerimize hizmet veriyor. Öğrencilerimizin teknolojiyle buluşma mutluluğunu görüyoruz. Onlara Milli Eğitim Bakanlığı olarak imkan sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bozkurt da uzaktan eğitime devam ettiğini belirterek, köyde imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla EBA'ya erişim sağlayamadıklarını, gezici araçla derslerini takip etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

5. sınıf öğrencisi Gazele Güngörmez ise gezici araç uygulamasından memnun kaldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz