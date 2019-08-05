Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye'ye PKK/PYD üyesi bir teröristin giriş yapacağı bilgisini elde eden güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Sınırı geçmeye çalışan terörist, ekipler tarafından yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA