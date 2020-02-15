Suriye'de rejim bombardımanından kaçanların umudu Erdoğan

15.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:38

Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/İDLİB (Suriye) SURİYE'nin çeşitli kentlerindeki rejimin bombardımanından kaçarak, İdlib'de bulunan gerginliği azaltma bölgesine kaçarak yerlerinden edilen sığınmacılar, kurulan çadır kentte yaşam mücadelesi veriyor. Kamplarda sağlık sorunları ve soğukla mücadele ettiklerini belirten sığınmacılar, rejim uçaklarının zaman zaman kamplarını da hedef aldığını söylüyor.

Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce sığınmacı, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. İdlib'in kuzeyinde 10 gün önce kurulan İva Ezrak kampında yaklaşık 2 bin sığınmacı kalıyor. Evlerini bırakarak güvenli bölgelere giden sığınmacılar çadırlarda sağlık sorunları ve soğukla mücadele ediyor. Sığınmacılar, yağış nedeniyle çamurla kaplanan kamplarda kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Suriye'nin kuzeybatısında son 3 ayda 800 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Evlerini bırakarak kaçan sığınmacılar, Türkiye'nin daha önce terörden arındırdığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine göç ediyor. İdlib kuzeyindeki kampta yaşam mücadelesi veren Ebu Muhammet (70) "Beşar Esad bizim evlerimizi köylerimizi bombaladı. Onun kadar zalimi bu dünyada yok. Çocuklarımızı torunlarımızı alarak kaçmak zorunda kaldık. Bizi dünyanın görmesini istiyoruz. Bizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Biz çamurun yokluğun içinde yaşıyoruz. Bir an önce buradan kurtulup, ya Türkiye'ye ya da Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi.

"REJİM SIĞINDIĞIMIZ KAMPI DA VURUYOR"

5 gün önce 4 çocuğu ile birlikte bombardımandan kaçarak İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine geldiğini ancak rejimin sığındıkları kampları da vurduğunu öne süren Ebu Yusuf, "Zalim Esad bizi yerlerimizden etti. Evlerimizi, tarlalarımızı bombaladı. 4 çocuğumla kaçarak çadır bölgelerine geldik burada güvende olduğumuzu düşünüyorduk ama dün rejimin uçakları buraları da vurmaya başladı. Yaralanan insanlar oldu. Yeter artık biz kurtulmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım edeceğini biliyoruz" dedi.

Ailesiyle Kampa gelen yaşındaki Ayşe Ebubekir (75) "İnşallah Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki yerinden edilen insanların yardımına koşacak. Biz burada nasıl yaşıyoruz, ne sıkıntılar çekiyoruz herkes duysun, bilsin. Evlerimiz yok edildi bize yardım edilsin istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Kapmta oynayan çocuklarÇadırlarda aileleriyle ısınmaya çalışan çocuklarKamptan detaylarKampın havada görüntüsüÇadırlardan detaylarKampta kalan Ayşe Ebubekir röpKampta kalan ebu Muhammed röpKampta kalan ebu Yusuf röpDetaylar

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Kaynak: DHA