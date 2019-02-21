Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75'er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 767 bin 654 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 552 bin 178 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA