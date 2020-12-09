Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan