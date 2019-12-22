Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

22.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:03

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Eljero Elia ceza sahası içine girip pasını altıpasa çevirdi. Miguel Lopes'e çarpan bu top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-1



10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Junior Caiçara, pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Edin Visca'ya gönderdi. Edin Visca topu kontrol ederek sert şekilde altıpas içine gönderdi. Bu top Mert Kula'nın ayağına çarpıp kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. 0-2



17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ziya Alkurt ceza sahası içine topu ortaladı. Top Mert Günok'ta kaldı.



26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Emre Demir'in ortasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top direkten döndü. dönen topu Medipol Başakşehir defansı uzaklaştırdı.



38. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hasan Hüseyin Acar, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Artem Kravets, kaleci Mert Günok'tan önce kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Kadir Has



Hakemler: Ali Şansalan x, İsmail Şencan x, Mehmet Kısal x



İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Mert Kula x, Lopes xx, Yasir Subaşı x, Abdennour x, Djedje x, Emre Demir x, Riensra x, Hasan Hüseyin x, Ziya Alkurt x, Artem Kravets x



Yedekler: İsmail Çİpe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Ercan Çifçi, Ümran Zambak, Osman Can Çötür, Furkan Polat



Teknik Direktör: Bülent Uygun



Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Caiçara xx, Clichy, Ponck x, Epureanu x, Edin Visca x, Elia x, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can Kahveci x, Demba Ba xx, Crivelli x



Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Aziz Ertalay, da Silva, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robson, Gökhan İnler, Aleksic



Teknik Direktör: Okan Buruk



Goller: Artem Kravets (dk. 38), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.) (Kayserispor), Edin Visca (dk. 10) (Medipol Başakşehir)



Sarı Kart: Aymen Abdennour (İM Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA