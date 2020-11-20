Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'in 9. haftası Fatih Karagümrük ile DG Sivasspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'in 9. haftası Fatih Karagümrük ile DG Sivasspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de milli takım arası sona ererken, 9. hafta heyecanı yarın, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile, Beşiktaş da evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Antalya derbisinde ise Antalyaspor pazar günü lider Alanyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı ve göre alacak olan hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı