Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

22.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:59
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Demet Şener Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Jose Sosa Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ankara Deprem Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:04:09. #1.15#
title