Sultangazi'deki feci kaza kamerada

13.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21

SULTANGAZİ'de aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü, aniden yola fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra orta refüjdeki yeşillik alanı temizleyen belediye işçinin ayağına çarptı. İki kişi yere düşerken, araç savrulduğu kaldırımda durabildi. Çocuk ve belediye işçisi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 13.50 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine seyreden, aşırı hızlı olduğu öne sürülen 34 KY 6257 plakalı otomobilin sürücüsü, koşarak yola fırlayan ortaokul öğrencisi Enes Karabıyık'a çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra araç orta refüjde temizlik çalışması yapan belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir kafeye ait masa ve sandalyelere çarptıktan sonra, kaldırıma çıkarak durabildi.

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDIKazayı gören vatandaşlar, Enes Karabıyık ve Ahmet Bişi'nin yardımına koştu. Kaza sonrası araç sürücüsü ve araçta bulunan 1'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden Enes Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde, Ahmet Bişi'nin ise sağ ayağında kırıklar oluştuğu bildirildi.

"KAZA YAPAN ARAÇ HIZLIYDI"Görgü tanıkları Hoca Ahmet Yeseci Caddesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirtti. Bir görgü tanığı, "Kaza yapan araç hızlıydı. Zaten çıkan sese inanamazsınız. Eğer sandalyelerde insanlar oturmuş olsaydı, parçalardı onları. Belki 3-4 kişi ölebilirdi. Sürücü ve arkadaşları kaçtılar. Burada her zaman can pazarı yaşanıyor" dedi.

"ARABA 50 METRE FIRLADI"Bir başka görgü tanığı ise, "Bir araba geçti yanımızdan. Bizde döndük arabaya baktık. Ben gördüm arabanın ne kadar süratli olduğunu. Vurma anını da gördük. Önce çocuğa çarptı, daha sonra kaldırıma fırladı. Zaten durması imkansızdı. 50 metre fırladı araba. Sonuçta burada çocuklarımız her gün okula gidiyorö diye konuştu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaf ise, "Oradaki insanlara vurdu araç. Aracın hızından dolayı herkes içeri kaçıştı. Işıkların olmasına rağmen o kadar hız yapması normal değil. Araçtan 3 kişi indi, kaçtılar. Buraya mutlaka yetililerin el atması şart. Her 3 günde bir kazalar oluyor burada" dedi.

KAZA ANI KAMERADACan pazarının yaşandığı kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, okuldan çıkarak eve gittiği öğrenilen Enes Karabıyık'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne geldiği, belediye işçisi Ahmet Bişi'nin de orta refüjde temizlik çalışması yaptığı görülüyor. Karabıyık'ın koşarak sağına ve soluna bakmadan aniden yola çıktığı, ismi öğrenilemeyen 34 KY 6257 araç sürücüsünün önce Karabıyık'a daha sonra orta refüjdeki belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptığı görüntülere yansıyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün cadde üzerinde bulunan bir kafenin kaldırımdaki masa ve sandalyelerine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabiliyor. Daha sonra sürücü ile birlikte aralarında bir kadının da bulunduğu toplam 3 kişi yaralılara doğru koşuyor. Görgü tanıkları, yaralıların yanına koşan 3 kişinin, yaralıları kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA