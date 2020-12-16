Sultangazi'de sahte içki imalathanesine baskın
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Sultangazi'de sahte içki imalathanesine baskın

16.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:25
Sultangazi'de sahte içki imalathanesine baskın

SULTANGAZİ'de imalathaneye dönüştürülen bir iş yerine zabıta ekiplerinin yaptığı baskında 200 litre sahte alkol ele geçirildi.

SULTANGAZİ'de imalathaneye dönüştürülen bir iş yerine zabıta ekiplerinin yaptığı baskında 200 litre sahte alkol ele geçirildi. 

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri zabıtaya ihbarda bulundu. Adrese gelen zabıta ekipleri, iş yerinde sahte alkol imal edildiğini tespit etti. Ekipler durumu polise bildirdi. Polis ve zabıta ekipleri, yaklaşık 200 litre sahte alkol, çok sayıda boş şişe ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, İstanbul'da birçok iş yerine sahte içki sattığı, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi artırdığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Sultangazi'de sahte içki imalathanesine baskın
Sultangazi'de sahte içki imalathanesine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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