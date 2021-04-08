Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki
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Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki

SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki iş yerinde pitbull cinsi köpek yetiştiren iş yeri sahiplerine mahalleli tepki gösterdi.

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SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki iş yerinde pitbull cinsi köpek yetiştiren iş yeri sahiplerine mahalleli tepki gösterdi. Sokak sakinleri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmayı polis zorlukla ayırdı.İş yerindeki 2 pitbull'e el konularak belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı. 

Sultangazi'de polise, Cebeci Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan cüzdan imalatı yapılan iş yerinde pitbull cinsi köpek beslendiği ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren polis, zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu adrese baskın yapıldı. Yapılan kontrollerde uyuşturucu maddeye rastlanmazken, iki pitbull cinsi köpeğin uygunsuz koşullarda tutulduğu belirlendi. İki pitbull cinsi köpeğe zabıta ekipleri tarafından el konularak, belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Bazı sokak sakinlerinin köpekleri besleyen iki kişiye tepki gösterdi. Sokak sakinleri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Öte yandan köpeklerin tutulduğu iş yeri ekiplerce mühürlendi.


Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki
Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki
Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki
Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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