Sultangazi'de minik midilli dünyaya geldi

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki at çiftliğinde midilli dünyaya geldi.

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki at çiftliğinde midilli dünyaya geldi. Yavru midillinin henüz üç günlük olduğunu belirten İşletmeler Şefi Mustafa Yiğit, isminin sosyal medyada başlatılacak olan oylamayla belirleneceğini söyledi.

Kent Ormanı'nda üç gün önce dişi midillinin dünyaya geldiğini söyleyen İstanbul Sultangazi Belediyesi'nde İşletmeler Şefi Mustafa Yiğit, 'Bu ormanda dünyaya gelen atlarımızın bakım ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Veteriner hekimlerimiz her birine sağlık taramaları yapıyor. Sonrasında onların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Atlarımız belirli yaşa geldiğinde onlara binicilik eğitimi veriyoruz. Bu sayede ormana ziyarete gelen çocuklarla atlarımız bambaşka bir havaya bürünüyor. Yeni doğan midillimizi de en iyi şartlarda bakarak büyüteceğiz' diye konuştu.

'SU KEMERİ AYRI BİR GÜZELLİK KATIYOR'

İşletmeler Şefi Mustafa Yiğit, 'Sultangazi Belediyesi Kent Ormanları iki etaptan oluşmaktadır. Bunlar Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'dır. Mimar Sinan Kent Ormanı, içinde bulunan hobi bahçeleri, spor tesisleri, izcilik kampı, mesire yerleri, piknik alanları, at çiftliği, binicilik tesisleriyle insanlara hizmet sunmaktadır. Ayrıca Mimar Sinan'ın Kemerlerin Efendisi unvanını verdiği Mağlova, Güzelce Su Kemeri de buraya ayrı bir güzellik katmaktadır' dedi.

Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda sivil toplum kuruluşları ve derneklerin piknik yapabileceği alanların olduğunu da belirten Yiğit, pandemi öncesinde hafta sonları en az 200 bin vatandaşın burayı ziyarete geldiğini söyledi.

'HİJYEN AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ NOKTADA'

İnsanlara verdikleri hizmetten gurur duyduklarını belirten Mustafa Yiğit, 'İstanbul'da şehirleşme ve yaşam alanının binalarla örtüştüğü yerde, Sultangazi'nin merkeze yakın, ulaşımı kolay, hijyen açısından en elverişli noktada olması İstanbul'un bu doğal havayı teneffüs etmesini sağlıyor' ifadelerini kullandı. Yiğit tesislerin çoğaltılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Mimar Sinan Kent Ormanı'nda komşularımıza hizmet etmek için donatım alanlarını, tesislerimizi çoğaltacağız. Burada kafeteryalar, oyun gurupları, ailelerin geldiklerinde çay içebilecekleri çay bahçeleri, spor tesisleri, izcilik kampıyla Sultangazi Belediyesi hizmet etmeye devam edecek.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı