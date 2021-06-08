"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu"
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"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu"

'Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu'
Habermetre - Haberler | Toplum

"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu" "Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu" Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile "Vefatının 600.

"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu"

"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu"

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile "Vefatının 600. yılı münasebetiyle Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Anma programları:

18 Haziran 2021 Cuma 12. 00 Yeşil Camii

"Çelebi Mehmed Dönemi İmaretleri ve Yeşil"

Fotoğraf Sergisi Açılışı :

18 Haziran 2021 14. 30 Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Tüm halkımız davetlidir.

Kaynak: Habermetre

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