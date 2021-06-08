"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu"

"Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu" "Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu" Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile "Vefatının 600.