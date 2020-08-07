Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
İstanbul Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
07.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:57
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı hastane drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA