Suç makinası son hırsızlık olayında yakayı ele verdi
27.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:49
Gaziantep'te 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası yakayı ele verdi.
Gaziantep'te 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası yakayı ele verdi.
Olay Nizip ilçesinde bulunan 2 ayrı evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek yapılan operasyon gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı