Subaşı projesi ortaya çıktı
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Subaşı projesi ortaya çıktı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi'nin tamamlandığını ve ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Subaşı projesi ortaya çıktı
03.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:48

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi'nin tamamlandığını ve ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yapılması planlanan Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi'nin mimari ve statik kısmı tamamlandı. Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilecek Yeraltı Mekanik Otopark Projesi kapsamında Subaşı Meydanı'nda yeni bir düzenleme yapacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesine çıkılacak. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Ayrıca meydana bir mescit inşa edilecek. Subaşı Meydanı'nı baştan aşağıya yer altı otoparkı inşa ederek yeniden düzenleyeceğiz. Tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile de fark oluşturacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

8 metre aşağı inilecek, 150 araç park edilecek

Projesi tamamlanan Subaşı Meydanı'nda 8 metre aşağı ineceklerini ifade eden Başkan Demir, "Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Tamamlandığında hem mimarisi hem dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak. Oradaki esnafımızın da mağdur olmaması için kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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