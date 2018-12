Subaru Xv'ye Yeni Deri Döşeme Opsiyonu Geldi

CARMEDYA.COM – Subaru XV kullanıcılarına yeni deri döşeme opsiyonunu sundu. Model bu sayede artık içeride daha şık görünecek.

Farklı donanım seçenekleri



Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtra, Xtreme, Xtreme Plus ve Xclusive olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Subaru XV'nin Xclusive donanımına özel olarak gri deri döşeme seçeneği Aralık ayı itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaya başlandı. Xclusive donanım seçeneği tercih eden tüketiciler siyah ve gri deri döşeme arasında seçim yapabilecek.

Yeni Subaru Global Platformu üzerinde geliştirilen ilk model olan ve çok kapsamlı güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken Subaru XV, tüm versiyonlarında, EyeSight sürüş destek teknolojisinin yanı sıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inçlik dokunmatik ekran ve 6.3 inçlik çok fonksiyonlu bilgi ekranı gibi çok sayıda yeni donanım Subaru XV'nin standartlarında yer alıyor.

