Strazburg Konsolosluğu'nda 15 Temmuz anma töreni

– Fransa'da Strazburg Konsolosluğu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Başkonsolos Muzaffer Rami Şaylıman "Büyük bir belayı defettik, FETÖ ile FETÖ'nün sinsi uzantılarıyla mücadelemiz her daim sürecek, sürmek zorunda" dedi.Strazburg Konsolosluğu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur'an tilavetiyle devam etti.Törende, Strazburg Konsolosluğu idari bölgesinde bulunan Haut Rehn ve Baş Rehn bölgelerindeki dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de hazır bulundu.Törende, günün önemiyle ilgili konuşma yapan Başkonsolos Muzaffer Rami Şaylıman, ayrıca Fransız yetkililere ve politikacılara FETÖ terör örgütünü anlattı.





DHA mikrofonuna açıklamada bulunan Başkonsolos Şaylıman şunları söyledi: "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü vesilesiyle, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Bir anma töreni düzenledik ve bu tören vesilesiyle hem şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla andık, hem de 15 Temmuz gecesi yaşananları gösteren bir fotoğraf sergisi düzenledik. Arkamızda gördüğünüz fotoğraflardan o gece ve ertesi gün neler yaşandı, halkımız demokrasiyi, milletini korumak için nasıl bir mücadele verdi, tankların önüne nasıl yattı, bunları gösteren fotoğraflardan bir sergi düzenledik, 15 Temmuz sergisi. Nasıl bu girişimi püskürttüğünü gösteren fotoğraflar, bunlar o günleri unutmamamız için bizim için bir ders niteliğinde. Büyük bir belayı defettik halkımızın, devletimizin mücadelesiyle."

Bugün akşamüzeri bir toplantı daha düzenleyeceklerini ve orada da 15 Temmuz'da yaşananları ve FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü bir kere daha anlatacaklarını belirten Başkonsolos Şaylıman, "Ama bu bir son değil FETÖ ile FETÖ'nün sinsi uzantılarıyla mücadelemiz her daim sürecek, sürmek zorunda. Bunda tabi bizim üzerimize düşen, yurtdışında hem bizim, hem vatandaşlarımızın üzerine düşen bunu aslında göründüğü kadar kendini gösterdiği gibi iyi niyetli bir sivil toplum örgütü olmadığını göstermek, bunu muhataplarımıza sürekli anlatmak. Çünkü maalesef hala bir takım önyargıların yerleşmiş olduğunu görüyoruz muhataplarımızda. Ama kendi halkını, kendi meclisini bombalayan, kendi halkına ateş eden bir örgütü başka türlü sınıflandırmak, iyi niyetli bir örgüt olarak göstermek bir ihanet ya da çok büyük bir yanlışlık değilse bile bir gaflettir. Bizim, biraz önce konuşmamda da değindiğim gibi vatandaşlarımıza düşen de bu hainleri, bu hainlerin uzantılarını aramıza almamak, onları dışlamak, hak ettikleri noktaya koymak ve bunların gerçek yüzünü Fransız muhataplarımıza her zaman göstermeye, anlatmaya devam etmek" dedi.

