"Staj Seferbirliği" Projesinin İlk Stajyerleri Başladı
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"Staj Seferbirliği" Projesinin İlk Stajyerleri Başladı

'Staj Seferbirliği' Projesinin İlk Stajyerleri Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin kamu kurumları ve özel sektörde eşit koşullarda staj olanaklarına ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferbirliği" projesindeki üniversiteler arasında yerini aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin kamu kurumları ve özel sektörde eşit koşullarda staj olanaklarına ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferbirliği" projesindeki üniversiteler arasında yerini aldı.

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde eğitim alan öğrenciler, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde stajlarına başladı.

Öğrenciler, kendilerine uygun olan ilgili birimlerde 20 iş günlük staj dönemlerinden birini tercih ederek staj yapma olanağını elde ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek stajlar, öğrencilerin hem kamu kurumlarındaki işleyişi görmesi hem de eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgilerin uygulanışını görmeleri açısından önem taşıyor.

Kaynak: Habermetre

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