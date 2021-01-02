Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 10 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 10 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,68 azalarak 154 milyon 429 bin 612 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 10 kuruş, en düşük saat 05.00'te 236 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 3 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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