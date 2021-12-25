Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 709 bin 488 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 817 bin 538 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 836 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 72 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 285 milyon 238 bin 955 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 278 milyon 675 bin 714 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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