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Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir takımları arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Jose AlvaladeHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna,...

20.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:10
Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ile Medipol takımları arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn ()

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane, Vietto, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli

Kaynak: AA
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