Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir

20.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:10

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir takımları arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane, Vietto, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli

Kaynak: AA