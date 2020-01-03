SPORCU AİLELER - Uzak Doğu sporlarının "Yaman" ailesi

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:18

Erzurum'da, karate, tekvando, kick boks antrenörlerinin yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuları bünyesinde barındıran Yamanoğlu ailesi, Uzak Doğu sporlarındaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Yamanoğlu ailesinin en büyüğü olan karate antrenörü Hayrullah Yamanoğlu'nun çocuğunu ve yeğenlerini tekvando ile karateye başlatmasının ardından ailenin yaşam tarzı spor oldu.

Ailenin sporcu bireylerinden biri olan ve amcası Hayrullah Yamanoğlu'ndan aldığı derslerle küçük yaşlarda karateye başlayıp ardından tekvandoya yönelen ve bu branşta antrenör olan Murat Yamanoğlu, amcasından aldığı bayrağı taşımanın gururunu yaşıyor.

Murat Yamanoğlu, amcasından öğrendiklerini kardeşi Ferhat ve ablası Şenay Yamanoğlu'na öğretmenin yanı sıra 15 yaşındaki kızı Tuğçe Yamanoğlu, yeğenleri ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışacak yeni sporcular yetiştiriyor.

Bunların yanında karatede 21 yaş altı dünya şampiyonu olan Alpaslan Yamanoğlu ile tekvandoda minikler Avrupa şampiyonluğunu elde eden Tuğçe Yamanoğlu, bu başarılarını sürdürmek istiyor.



Murat Yamanoğlu: "Amcamın isteği ile spora başladım"



Tekvando antrenörü Murat Yamanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına karate branşıyla başladığını söyledi.



Daha sona tekvando branşına yöneldiğini belirten Yamanoğlu, "Amcamın isteği ile spora başladım. Karatede birinci dan olduktan sonra tekvando ile ilgilenmeye başladım. Tekvandoda da ikinci dan siyah kuşak olarak spor hayatıma devam ediyorum." dedi.

Murat Yamanoğlu, sporu diğer aile bireylerine de öğrettiğini ifade ederek, "Ben sporu yaptıktan sonra kardeşlerimi, çocuklarımı ve yeğenlerimi de spora teşvik ettim. Şu an amcamın oğlu Alpaslan Yamanoğlu dünya ve Avrupa şampiyonu karateci. Kızım da tekvandoda minikler Avrupa Şampiyonu, yeğenlerim de bir çok derece almış sporcular. Bu şekilde spor hayatımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Sporu aile büyüklerinin teşvikiyle öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Murat Yamanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz üçüncü kuşak sporcuyuz. Babam cirit, amcam da karate sporu ile ilgilenirdi. Bunun bayrak yarışı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu bayrağı alarak kardeşlerime, çocuklarıma ve yeğenlerime sporu öğrettim. Yetiştirdiğim öğrencilerin kendi ailemden de olması çok güzel duygu. Spor yapan insanla yapmayan arasında ciddi farklar var. Sporcu kötü alışkanlıklardan uzak durur, sigara ve alkol kullanmaz. Sporcunun amacı Türk bayrağını göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmaktır. Biz de bunun için spor hayatımızı ailece sürdürüyoruz."



Ferhat Yamanoğlu: "Sporla aile bağlarımız güçlü olmaya başladı"



Kick boks antrenörü olarak spor hayatını sürdüren Murat Yamanoğlu'nun kardeşi Ferhat Yamanoğlu, ağabeyi sayesinde spora başladığını anlatarak, "Karate ile spora başladım ama daha sonra kick boksta kendimi buldum. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Antrenör olduktan sonra ailemizi de ihmal etmeyerek oğlum ve küçük kızımı da spora başlattım. Sporla aile bağlarımız daha güçlü olmaya başladı. Kendimizi daha iyi tanımaya başladık." ifadelerini kullandı.



Ailece daha güçlü gelecek için mücadele ettiklerini vurgulayan Ferhat Yamanoğlu, "Sülalemizde 20'yi aşkın sporcu vardır. Sadece Erzurum'da bizim ailemizden sporla uğraşan 10 yeğenimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Tuğçe Yamanoğlu: "Hayata bir sıfır önde başladığımı söyleyebilirim"



Tekvando branşında spor hayatına devam eden 15 yaşındaki Tuğçe Yamanoğlu da 6 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını aktardı.

"Jimnastik ile başladım daha sonra karate yaptım ama şimdi tekvando branşında devam ediyorum." diyen genç sporcu, "Minikler Avrupa şampiyonluğumun yanı sıra Türkiye ve ilde derecelerim var. Sporla eğitimimi bir arada sürdürüyorum. Sporcu ailenin çocuğu olarak hayata bir sıfır önde başladığımı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Babası Murat Yamanoğlu ile ilk başlarda antrenmanlarda antrenör-öğrenci ilişkisinde zorlandığını dile getiren Tuğçe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailemle branşlarımız farklı olsa da birçok noktada ortak noktalarımız var ve sporda gösterdiğimiz saygıyı evde de gösteriyoruz. İlk başlarda çok karıştırıyordum, spor salonunda baba dediğim zamanlar oluyordu ama sonradan alışmaya başladım. Evde baba-kız salonda da antrenör-öğrenci ilişkisini rahatça sürdürebiliyoruz."

Murat ve Ferhat Yamanoğlu'nun kız kardeşi Şenay Yamanoğlu da spora kardeşleriyle başladığını ifade ederek, böyle bir ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA