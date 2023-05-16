Zonguldak Kömürspor: 3-3

STAT: Atatürk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Zonguldak Kömürspor ile gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Balıkesirspor 4'üncü dakikada Doğanay ile öne geçti: 1-0. Zonguldak Kömürspor 21'de Embiya ile skoru eşitlerken, Sedat Yiğit 24'te attığı golle Balıkesirspor'u bir kez daha üstünlüğü taşıdı: 2-1. Maçın 45'inci dakikasında Aykut Emre skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Doğanay, 62'nci dakikada kendisinin ikinci, Balıkesirspor'un üçüncü golünü kaydetti: 3-2. Embiya, 75'te maçın sonucunu belirledi: 3-3. Balıkesirspor 25, orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor 50 puana yükseldi.