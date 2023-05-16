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Zonguldak Kömürspor: 3-3

Zonguldak Kömürspor: 3-3

Spor Haberleri

STAT: AtatürkHAKEMLER: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac AkpınarBAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan – Berat (Dk. 85 Güney), Kaan, Enes, Görkem, Sedat Yiğit, Hüseyin (Dk. 79 Mustafa Öncü), Hasancan (Dk. 46 Mustafa Burak), Berk (Dk. 38 Abdullah), Doğanay, Arda (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac Akpınar

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan – Berat (Dk. 85 Güney), Kaan, Enes, Görkem, Sedat Yiğit, Hüseyin (Dk. 79 Mustafa Öncü), Hasancan (Dk. 46 Mustafa Burak), Berk (Dk. 38 Abdullah), Doğanay, Arda (Dk. 85 Emirhan)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Siraç – Emrah, Hakan (Dk. 46 Alper), Koray (Dk. 90 Ömür), Mevlüt, Oğuzhan (Dk. 67 Halil), Eray, Aykut Emre, Mümin (Dk. 89 Emirhan), Fatih (Dk. 71 Ahmet), Embiya

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 62 Doğanay, Dk. 24 Sedat Yiğit ( Balıkesirspor ), Dk. 21 ve Dk. 75 Embiya, Dk. 45 Aykut Emre ( Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hasancan, Sedat Yiğit, Mustafa Öncü ( Balıkesirspor ), Mümin, Halil ( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Zonguldak Kömürspor ile gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Balıkesirspor 4'üncü dakikada Doğanay ile öne geçti: 1-0. Zonguldak Kömürspor 21'de Embiya ile skoru eşitlerken, Sedat Yiğit 24'te attığı golle Balıkesirspor'u bir kez daha üstünlüğü taşıdı: 2-1. Maçın 45'inci dakikasında Aykut Emre skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Doğanay, 62'nci dakikada kendisinin ikinci, Balıkesirspor'un üçüncü golünü kaydetti: 3-2. Embiya, 75'te maçın sonucunu belirledi: 3-3. Balıkesirspor 25, orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor 50 puana yükseldi.


- Balıkesir
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Sedat Yiğit Zonguldak Spor Haberler

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