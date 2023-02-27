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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Ziya Şengül, Levent Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin simge isimlerinden 79 yaşında hayatını kaybeden Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 2 gün önce yoğun bakıma alındığı hastanede dün öğleden sonra yaşamını yitiren efsane ismin cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat, Fenerbahçeli eski futbolcu Oğuz Çetin, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve merhumun yakınları katıldı. Levent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ziya Şengül'ün naaşı Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aşiyan Mezarlığı Levent Camii Ziya Şengül Fenerbahçe Spor Haberler

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