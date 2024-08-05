Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyasını Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandıran Yusuf Dikeç, özellikle atış anında ellerini cebine sokması ve hiçbir teçhizat kullanmamasıyla dünyada en çok konuşulan isim oldu. Dikeç, Elon Musk'ın da dikkatini çekti.

ELON MUSK, YUSUF DİKEÇ'İ TAKİP ETTİ

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı. 53 yaşındaki iş adamı, milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti.

YUSUF DİKEÇ'TEN ELON MUSK'A DAVET

Yusuf Dikeç, bu gelişmenin ardından Elon Musk'u İstanbul'a davet etti. Sosyal medyadan Elon Musk'a seslenen Yusuf Dikeç "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK'TAN OLUMLU YANIT GELDİ

Elon Musk, daha önce atışını beğendiği Yusuf Dikeç'e olumlu cevap vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak, İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" dedi.