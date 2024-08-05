Üye Girişi
Haberler

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran isimlerden olan Yusuf Dikeç, atışlardaki ikonik duruşuyla dünya gündemine oturmuştu. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk'ı da kendisine hayran bırakan Dikeç, kendisini takibe alan Musk'ı İstanbul'a davet etti. Dünyaca ünlü iş adamı da milli sporcunun davetini kabul etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyasını Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandıran Yusuf Dikeç, özellikle atış anında ellerini cebine sokması ve hiçbir teçhizat kullanmamasıyla dünyada en çok konuşulan isim oldu. Dikeç, Elon Musk'ın da dikkatini çekti.

ELON MUSK, YUSUF DİKEÇ'İ TAKİP ETTİ

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı. 53 yaşındaki iş adamı, milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti.

YUSUF DİKEÇ'TEN ELON MUSK'A DAVET

Yusuf Dikeç, bu gelişmenin ardından Elon Musk'u İstanbul'a davet etti. Sosyal medyadan Elon Musk'a seslenen Yusuf Dikeç "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

ELON MUSK'TAN OLUMLU YANIT GELDİ

Elon Musk, daha önce atışını beğendiği Yusuf Dikeç'e olumlu cevap vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak, İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" dedi.

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Sosyal Medya Elon Musk Elon Musk İstanbul Türkiye Spacex Dünya Paris Teknoloji Spor Dünya Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (4)

Karaşal:

İnsanlar nelere hayran kalıyor enteresan. İyiki Kara muratı görmedi bunlar hepsi müridi olurdu :D

16
1
yanıtYanıtla
Mert Shahin:

ulaa, hiç bişey yapmadanda bişeyler yapmış gibi olunabiliyormuş

4
4
yanıtYanıtla
Alp null:

adam madalya almış sadece resimlere bakmayın okuyun yazılanları

yanıt1
yanıt0
efkan sonkan:

bazen hicbirşey yapmadan sakin kalmak çok şey yapmış yapıyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title