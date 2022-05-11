Yunusemreli judocular Kahramanmaraş'ta madalya arayacak

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasından madalyalarla dönmek istiyor.

Yunusemre Belediyespor'un yıldız judocuları, gözlerini 13 - 15 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta yapılacak Spor Toto Türkiye Şampiyonası'na çevirdi. Hazırlıklarını Yener Kahyalar Judo Salonunda yaptığı son çalışmayla tamamlayan judocular, zorlu şampiyonaya madalya hedefiyle gitti. Yunusemre Belediyespor Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater, ekibin son antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyete ve sporculara başarılar diledi. Tüm ekibin yanında olduklarını belirten Onater, "Katıldıkları her şampiyonada elde ettikleri başarılarla gururumuz olan judocularımızın Kahramanmaraş'tan da madalyalarla döneceğine yürekten inanıyoruz. Hocalarımıza ve sporcularımıza güvenimiz tam" diye konuştu. Antrenör Halil Atmaca ise 12 sporcu ile katılacakları şampiyonaya iyi hazırlandıklarını kaydederek Manisa'yı başarıyla temsil edeceklerine inandıklarını söyledi. Yunusemre Belediyespor zorlu şampiyonada; Emin Levent Yelkenci, Sıla Kırcı, Kübra Kahya, Bengü Su Çetin, Emirhan Baba, Muharrem İnci, Nehir Uslu, Halime Deveci, Buğra Filiz, Eymen Yağız Yüksel, Ceylin Nisa Dalkara ve Ecem Tekin'den oluşan sporcu kafilesiyle madalya arayacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor