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Yunanistan'da Genç Sporcular Kung Fu Şampiyonasında Kıyasıya Mücadele Etti

Yunanistan'da Genç Sporcular Kung Fu Şampiyonasında Kıyasıya Mücadele Etti

Spor Haberleri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 1. Avrupa Chin Woo Wushu Kung Fu Açık Şampiyonası ve Çin Kültür Festivali'nde, rekabetçi bir dövüş sanatı stili olan Sanda'nın genç uygulayıcıları, 27 Mayıs 2023. Etkinlik Cumartesi günü Atina'da başladı ve yerel izleyicilere Çin kültürünü tanıtıyor.

ATİNA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 1. Avrupa Chin Woo Wushu Kung Fu Açık Şampiyonası ve Çin Kültür Festivali'nde, rekabetçi bir dövüş sanatı stili olan Sanda'nın genç uygulayıcıları, 27 Mayıs 2023.

Etkinlik Cumartesi günü Atina'da başladı ve yerel izleyicilere Çin kültürünü tanıtıyor. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Yunanistan Spor Haberler

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