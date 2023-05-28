Yunanistan'da Genç Sporcular Kung Fu Şampiyonasında Kıyasıya Mücadele Etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 1. Avrupa Chin Woo Wushu Kung Fu Açık Şampiyonası ve Çin Kültür Festivali'nde, rekabetçi bir dövüş sanatı stili olan Sanda'nın genç uygulayıcıları, 27 Mayıs 2023. Etkinlik Cumartesi günü Atina'da başladı ve yerel izleyicilere Çin kültürünü tanıtıyor.