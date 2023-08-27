Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Her Geçen Hafta İyiye Gidiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, lige yeni çıkan bir takım olarak her geçen hafta oyun anlamında iyiye gittiklerini söyledi. Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, 'Buraya kazanmak için gelmiştik. En kötü beraberlikle, 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı.' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, lige yeni çıkan bir takım olarak her geçen hafta oyun anlamında iyiye gittiklerini söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Buraya kazanmak için gelmiştik. En kötü beraberlikle, 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı." dedi.

Kayserispor'un uzun toplarla etkili olmaya çalışacağını bildiklerini bu yönde çalıştıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bir hatadan gol yedik. 1-0'dan sonra reaksiyon verdik ve ön alana attığımız topla antrenmanda çalıştığımız gibi gol attık. 1-1'den sonra Taylan'la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. Belki öne geçme fırsatı bulsaydık daha farklı bir hikaye çıkabilirdi. Maçın kritik anında kalemizde golü goldük. 2-1'den sonra oyunda daha fazla topa sahip olan ve üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Rakibe karşı hücum oynamaya çalıştık. Sonra 4-4-2'ye geçiş yaptıktan sonra ön alan baskıda rakibin uzun vurması sonucu kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. 70. dakikadan sonra yakaladığımız yüzde yüz iki pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirseydik bizim adımıza daha güzel bitebilirdi."

"En azından puanla dönebilirdik"

Bugün ilk defa oynayan oyuncuları olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sonuçta yeni bir takımız, bir şeyleri oluşturma anlamında, oyun felsefesini daha iyiye götürme anlamında daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor. Gol atman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Son vuruşları yapabilseydik buradan en azından puanla dönebilirdik. O anlamda üzgünüz." diye konuştu.