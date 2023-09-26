Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için lig yeni başlıyor'

Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Lig bizim için yeni başlıyor

Emre ÖNCEL / SAMSUN, (DHA)- Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu hafta bambaşka bir haftaya başlayacağız. Cuma günü bence bizim için lig yeni başlıyor" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Samsunspor 29 Eylül Cuma günü sahasında Gaziantep Fk'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Fk maçıyla ligin kendileri için yeniden başlayacağını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bunu neden söylüyorum ? 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak çıktığımız Süper Lig'de taraftarlarımızın, herkesin bu ligde kalıcı olacağına inanmanızı istiyorum. Bir sene oldu şu ana kadar geleli. Bir senelik süreçte geldiğimiz an aslında bu durumdan daha negatif bir ortam vardı belki. Bir söz vermiştik. Sonunda sözümüzü yerine getirdik. O dönem tabii ki yine basın toplantısı gerçekleştirmiştim burada. Bu tek başına bir teknik direktörün, bir ekibin yapacağı bir iş olmadığını, şehrin, başkanın, yönetimin, taraftarın hatta sizlerin dahi desteğinin bunda çok önemli olacağını söylemiştim. Bütün tesislerde herkesin birlik, beraberlikte çalışması, bir aile ortamı olması bizi başarıya götürecek diye demiştim. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Biz birlik beraberlik içinde önemli olan burada tek bir değer var, Samsunspor" diye konuştu.

"KARAMSAR BİR DURUM GÖRÜNÜYOR"

Karamsar bir durumun göründüğünü söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Ben teknik adam gözüyle çok umutluyum. Oynadığımız birçok maçta skor alamasak da oyun anlamında bize güven veren bir oyun vardı. Sadece sonuçlandıramadık. Kendi sahamızda oynadığımız bir tek maç var. Fenerbahçe, baktığınızda hala herkesi yeniyor. O gün taraftarımızla buluşmuştuk ki bizim için taraftarımız gerçekten itici bir güç. Deplasmanlara gittik, dört deplasman oynadık. Orada taraftarların tabii ki baskısı var. Her zaman Samsunspor taraftarı bizim için bir itici güçtür. Rakip için de gerçekten onların moralini bozan ve onların negatife düşüren bir taraftara sahibiz ki şampiyonluk yolunda bize bu anlamda verdikleri destek çok büyük ve değerliydi. Eminim ki cuma günü de o desteği kesinlikle vereceklerdir. Çünkü Samsunspor, baktığınızda Gaziantep FK maçına en iyi şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"5 MAÇIN 4'Ü DEPLASMAN"

Oynadıkları 5 maçın 4'ünü deplasmanda yaptıklarını söyleyen Eroğlu, "Tabii ki deplasmanda da başarılı olmak zorundayız. İstanbulspor maçı belki bizim için kazanacağımız bir maçtı ki yarıda kaldı. O gün kazanmış olsaydık bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. 1 galibiyetin bütün süreci lehimize çevireceğini biliyoruz. Ama maalesef ki futbolda şanssızlıklar zaman zaman yaşanıyor. Bu hafta Antalyaspor maçında belki ilk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik biz öne geçecektik, kalemizde yine bir talihsiz gol yedik. Bunları bahane anlamında söylemiyorum ama girdiğimiz pozisyonlarda sonuçlandırabilseydik, olay bambaşka bir boyut alırdı" şeklinde konuştu.

"KENDİ GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Gaziantep FK'nin değişik bir formasyonda oynadığına değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene bizim oynadığımız oyunun savunmasına oynuyorlar daha çok. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki süremiz kısa. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Biraz daha savunma yapıp geçiş hücumuyla oynamaya çalışan bir takım. Bunu biliyoruz. Biz de kendi gücümüzü sahaya yansıtacağız ki birçok maçta bunu aslında ortaya koyduk. Skor anlamında bunu sağlayamadık. Bu maçta eksiklerimizi eksilerimizi az yapıp, artılarımızı daha yukarıya çıkarıp girdiğimiz pozisyonları da değerlendirip kazanmak istiyoruz. Ama burada dediğim gibi taraftarımıza seslenmek istiyorum. Biz onlarla güçlüyüz. Onların desteği bize her zaman başarıya götürecektir."