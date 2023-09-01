Yılport Samsunspor, Dimata ve Holse'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Landry Dimata ve Carlo Holse'yi renklerine bağladı. Belçikalı Dimata ile 3 yıllık, Danimarkalı Holse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.