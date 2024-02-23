Üye Girişi
Haberler

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Tamamlandı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Benito Raman, Satka

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Mocsi, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Zeqiri, Minchev

Gol: Dk. 12 Van Drongelen (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Zeki Yavru Rizespor Van Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Çorum adayı kim? 2024 İYİ Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samsunspor Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Bursa adayı kim? 2024 İYİ Parti Bursa Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği? Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var, sorun mu var? Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 23 Şubat GÜNÜN MAÇLARI İYİ Parti Burdur adayı kim? 2024 İYİ Parti Burdur Belediye Başkan adayı Namık Kemal Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bolu adayı kim? 2024 İYİ Parti Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bitlis adayı kim? 2024 İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Bingöl adayı kim? 2024 İYİ Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kimdir? Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Kara Ağaç Destanı gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 1. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title