Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Spor Adası'ndaki spor alanlarını inceledi

'Gençliğin ve Gençlerin Belediyesi' sloganı altında hayata geçirdiği projelerle gençlere yönelik yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca mahallesindeki Yakınca Spor Adası içerisinde yapımı devam eden spor alanlarını inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçenin dört bir yanını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donattıklarını söyledi.

Malatya'dan ulusal ve ulusalar arası şampiyonlarda temsil edecek sporcu sayısını artırmak için alt yapıya ve tesisleşmeye ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz spor tesislerimizin tamamı daha donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek içindir. Bu yatırımlarımız sayesinde inşallah ilçemizden şampiyon sporcular çıkaracağız" dedi.

Yakınca mahallesinde 110 dönümlük alan üzerine inşa ettikleri Yakınca Spor Adası'nın sportif yatırımlara örnek gösterilecek bir eser olduğunu da dile getiren Çınar, "Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Halı Saha, Basketbol ve Voleybol Sahalarıyla burayı spor ve yaşam alanına dönüştürdük. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilen Yeşilyurt Gençlik Merkezi de bitmek üzere, bizlerde buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gençlerimiz burada sporunu yapacak, etkinliklere katılabilecek, kültürel ve sosyal organizasyonlarda yer alabilecek. Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek sunacak çok değerli bir yatırımın ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Yüzme Havuzumuzla, halı sahamızla, açık ve kapalı spor alanlarımızla gençlere yönelik yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. İlçemizde gençlere çok büyük önem veriyoruz, onların doğru ve güzel bir hayat yaşamaları, sosyal hayatlarında başarılı olmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Gençler için ne yapılması gerekiyorsa onu layıkıyla yerine getirdik. Gençlerimizle aramızdaki gönül bağlarımızı her daim diri ve canlı tuttuk. Yeşilyurt gençlerle güzel, gençlere yapılan yatırım yapan her zaman kazanır. Her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarında iddialı bir belediye olduk. Spor yapmak isteyen herkese tesislerimiz açıktır" şeklinde konuştu.

Gençlerin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisidir. Gençlerimizin bizden isteklerini yerine getirmeye ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerimiz istedi biz ise spora yatırım yaptık, sanata yatırım yaptık, kültüre yatırım yaptık, hangi alanda ihtiyaç varsa en güzel yatırımı hemşehrilerimizle buluşturduk. Alt yapıya önem verirseniz başarıda kendiliğinden gelir. İnşallah bu tesislerimiz sayesinde ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılan takım ve sporcu sayımızı artırmış olacağız. Spor konusunda örnek ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu tür güçlü ve kalıcı eserlerin Yeşilyurt İlçemize kazandırılmasında desteklerini eksik etmeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımıza, Milletvekillerimize ve tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA