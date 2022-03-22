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Yeni Mete'ler yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Mete'ler yetişiyor

Yıldırım Belediyesi, çocukları hem spora teşvik etmek hem de geleneklerimizi unutturmamak adına ücretsiz okçuluk kursu açtı.

Yıldırım Belediyesi, çocukları hem spora teşvik etmek hem de geleneklerimizi unutturmamak adına ücretsiz okçuluk kursu açtı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Temel Türk Okçuluğu' kursunda 2 hafta teorik 2 hafta uygulamalı olarak eğitim verilecek. Toplamda 1 ay süren okçuluk eğitimi ile Yıldırımlı çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşayacak. Çocuklara tarih bilinci aşılayabilmek hedefiyle geleneksel spor dalları kurslarını hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, özgüveni arttırır ve ciğerleri geliştirir. Okçuluğa gelişim çağında başlayan çocuklarımızın yaşıtlarına göre daha uzun boylu olduğunu görmekteyiz. Genç yaştaki arkadaşlarımızın böyle güzel spor dallarıyla buluşturulması çok önemlidir. Düzenlediğimiz ücretsiz kurslar ile 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızı eğitimle buluşturuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Yeni Mete'ler yetişiyor

Yeni Mete'ler yetişiyor

Yeni Mete'ler yetişiyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço, Okçuluk, Türk, Spor, Haberler

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