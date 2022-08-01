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Yedek stat Şıralık'ta yükseliyor

Yedek stat Şıralık'ta yükseliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Şıralık bölgesinde yapılması talimatını verdiği, stadyumun inşası sürüyor.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Şıralık bölgesinde yapılması talimatını verdiği, stadyumun inşası sürüyor. Tribün önü panellerinin temel betonu atılan stat Düzce spor'un yedek stadı olarak hizmet verecek.

Düzce Belediyesi tarafından Şıralık bölgesindeki stat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzce spor'un yedek stat olarak kullanacağı stadyumun tribünleri tamamlandı. Boyaması yapılan yedek stadın tribün önü panellerin takılması öncesinde 370 metrelik alanda temel betonunun atılması sağlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Şıralık bölgesi hepimizin bildiği üzere Düzcesporumuzun kulüp binasının da bulunduğu, bizim de 'Spor Şehri Düzce' başlığı altında spor kampüsü olarak değerlendirmeleri yaptığımız önemli bir bölge. Yedek stadın yapımına yönelikte arkadaşlarımız yoğun bir performans sergiliyorlar. Tribün önü tel örgü panellerinin temeli atılıyor. Kısa zamanda tamamlanacak. Saha içi düzeltme ve çimleri yerleştirmenin ardından son kontroller yapılarak hizmete sunacağız. Akabinde, Düzcespor'un maçlarını yapacağı ana stadyumun yapımına yoğunlaşacağız. Kuzey kampüsü ve güney kampüsü olarak değerlendirebileceğimiz tam kapasite ile spora ve sporculara hizmet verecek olan 2 spor kampüsümüz ile Düzce sporun başkenti olacak" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi Faruk Özlü Düzce Spor Haberler

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