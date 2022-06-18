'Yaşayan en çekici kadın' seçilen eski golfçü dolandırıldı! Fotoğrafları cinsel içerik sitesinde kullanıldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa süre içinden kendinden söz ettirmeyi başaran Paige, her fırsatta kariyerine zarar vereceği için hiç bir şekilde cinsel içeriklisitelere girmeyeceğini söylemesine rağmen bir sahtekarın kendi ismi ile sahte hesap açıp cinsel içerikli paylaşımlar sattığını söyledi.

"KİMSEYİ YARGILAMIYORUM"

The Sun'da yer alan habere göre, cinsel içerik sitesine katılan kadınları yargılamadığını söyleyen Paige, ayrıca sosyal medya hesaplarından da adına sahte hesap açıldığını paylaşarak bu konuda takipçilerini uyardı. Daha önce cinsel içerikli sitelere üye olması durumunda golf alanında kazandığı saygınlığı yitirmekle beraber bütün sponsorlukları da kaybedeceği için hiç bir zaman üye olmayı düşünmediğini söyledi.