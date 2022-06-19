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Wimbledon erkeklerde eleme kuraları çekildi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Wimbledon erkeklerde eleme kuraları çekildi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkekler eleme kuraları çekildi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkekler eleme kuraları çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli tenisçiler Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek, yarın korta çıkacak.

Cem İlkel, Avustralyalı Jason Kubler ile Kort 11'de, Altuğ Çelikbilek ise İspanyol Mario Vilella Martinez ile Kort 4'te karşılaşacak.

İpek Öz'ün yer alacağı Wimbledon kadınlar elemelerinin kuraları yarın çekilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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